Supercar / Honda NSX giapponese con una potenza combinata di 573 cv

Prodotta negli stabilimenti Honda statunitensi di Marysville nell'Ohio, la vettura monta il gruppo propulsore in posizione centrale, dietro i sedili: si tratta di un 3.500 cc a sei cilindri sovralimentato con doppio turbocompressore che eroga 507 cv ed è parte integrante di un complesso ibrido con tre motori elettrici: quello dietro da 48 cv è collegato direttamente sull'albero motore del V6 termico e fa anche da generatore per mantenere sempre adeguato lo stato di carica delle batterie. Poi ci sono due motori da 37 cv montati ciascuno su una delle due ruote anteriori. In realtà, la potenza combinata è di 573 cv gestita da un cambio robotizzato a doppia frizione e 9 rapporti. Le prestazioni sono 308 kmh di velocità e uno 0-100 inferiore ai 3 secondi. L'aerodinamica semplice e complessa allo stesso tempo, perché non fa ricorso ad alettoni o spoiler mobili. Il prezzo è stato fissato in 201.000 euro.