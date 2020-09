Supercar / Lamborghini, supercar a trazione posteriore

Dopo l'aggiornamento di un anno fa che ha coinciso con un cambio di nome, la supercar Lamborghini Huracán Evo torna nella versione più pura: si chiama Evo RWD e dispone della trazione posteriore anziché 4x4 visto che RWD significa proprio Rear Wheel Drive. Il peso di questa versione si riduce a 1.389 kg, 33 kg in meno, mentre il motore cambia leggermente: è sempre l'aspirato V10 a benzina di 5.200 cc, ma la potenza è di 610 cv e la coppia di 560 Nm, 30 cv e 40 Nm in meno rispettivamente della Lamborghini Huracán Evo. Si tratta pur sempre di un deciso incremento rispetto al precedente modello a trazione posteriore, chiamato Huracán LP 580-2 che disponeva di 580 cv e 540 Nm. Il cambio, invece, è lo stesso robotizzato a 7 marce. La Lamborghini Huracán Evo RWD è accreditata di 325 kmh oltre a scattare da 0 a 100 kmh in 3,3 secondi. Il prezzo è fissato in di 194.520 euro.