Supercar / Maserati MC20 Folgore sarà prodotta come la termica a Modena

La prima cosa che è stata adottata da Maserati nella fase di progettazione è di puntare su una tecnologia a 800 Volt. Il sistema Maserati, in particolare, può supportare una velocità di ricarica fino a 300 kW. Il che significa che la MC20 Folgore potrà raggiungere l'80% della carica della batteria in 20 minuti o richiede 5 minuti a una colonnina a ricarica veloce per 130 km di autonomia. L'inverter ha un ruolo chiave nel powertrain perché è l'anello di congiunzione tra motore e batteria. Il vantaggio di inverter al carburo di silicio come quello della MC20 sta nella maggiore frequenza di switch tra la corrente continua delle batterie e l'alternata del motore. La trazione è integrale. Tre i motori elettrici previsti, uno che è stat sistemato davanti, gli altri due motori, invece, sono nella parte posteriore. Infine la futura MC20 elettrica come del resto la versione termica verrà prodotta sempre a Modena.