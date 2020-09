Supercar / McLaren GT, non solo prestazioni anche confort

Fra le supercar del brand britannico, la GT è quella più fruibile. Ferme restando le prestazioni mozzafiato di 326 kmh e 3,2 secondi da 0 a 100 kmh in questo caso il 4.000 cc V8 eroga 620 cv, la GT ha una messa a punto più attenta al confort. Le finiture sono eleganti e si aggiunge la praticità del lunotto posteriore apribile, come un classico portellone: permette di caricare al meglio i bagagli. Pur con le proporzioni della carrozzeria uguali a quelle delle altre McLaren, la GT si distingue per una caratterizzazione estetica ingentilita. Il frontale, sempre sportivo, è meno aggressivo e caratterizzato da fari allungati. Anche i colori e le ruote diamantate puntano sull'eleganza. Fra le dotazioni le sospensioni elettroniche e un impianto frenante con dischi carboceramici. Molte le possibilità di personalizzazione. Il prezzo di listino è di 204.500 euro.