Supercar / Mercedes-AMG One, hypercar derivata dalla F.1 in arrivo nel 2021

Il livello tecnico della hypercar di Mercedes, la One è decisamente elevato: l'auto, infatti, è dotata di un powertrain ibrido composto da un motore V6 a benzina di 1.600 cc e da quattro motori elettrici, una soluzione molto simile a quella usata in Formula Uno dalla Mercedes. Col picco di 11.000 giri è in grado di sviluppare una potenza superiore a 680 cv, con motore che è collocato dietro la cabina di guida, in posizione ideale per centralizzare i pesi e rendere l'auto maneggevole e reattiva ai comandi. I tecnici motoristi hanno lavorato per aumentare la reattività all'acceleratore, inferiore secondo loro a quella di un motore aspirato V8 grazie ad una turbina elettrica. Mercedes dichiara una potenza superiore a 1.000 cv e una velocità di 350 kmh. Il lancio su strada è stato spostato rispetto a quello che era stat annunciato al momento della presentazione. Arriverà nel 2021 ad un prezzo fissato in 2,5 milioni di euro.