Supercar / Porsche 911 Turbo S è l'icona della sportività

Sotto il cofano sistemato posteriormente a sbalzo, offre un motore boxer a sei cilindri da 3.800 cc in grado di sprigionare ben 650 cv e 800 Nm di coppia. La potenza viene scaricata a terra attraverso la trazione integrale e grazie poi al supporto del cambio PDK a otto rapporti. Le prestazioni, come sono impressionanti, con uno scatto da 0 a 100 kmh coperto in soli 2,6 secondi e la velocità di punta è di 330. E' una delle sportive più amate oltre che desiderate sul mercato non a caso ha un prezzo di oltre 224 mila euro quasi 10 mila euro in più rispetto alla MC20 che non sono pochi anche fra icone.