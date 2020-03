Supercar da sogno, ecco le sportive che avremmo dovuto vedere a Ginevra

La potenza è da vera super sportiva: il powertrain V8 biturbo è in grado di erogare fino a 765 cv e una coppia massima di 800 Nm, la stessa coppia della Senna. Questo è accoppiato a un cambio a doppia frizione sette marce.

Porsche 911 Turbo S

Da Zuffenhausen arriva una novità importante: la 911 più potente di sempre. È la turbo che si differenzia in modo deciso dalle precedenti generazioni anche se nello stile si riconosce il Dna della super car tedesche. Il propulsore è un tipico V6 Porsche biturbo a geometria variabile che eroga fino a 650 cv e raggiunge una coppia massima di 800 Nm. La velocità massima è di 330 km/h ed è in grado di coprire lo spunto 0-100 km/h in soli 2,7 secondi. Questo grazie anche al cambio a doppia frizione a otto rapporti. Infine, la trazione è integrale attiva e può trasferire fino a 500 Nm di coppia all'avantreno.

Alfa Romeo Giulia Gta

È un'auto che riprende la storia del marchio per celebrare l'anniversario dei 110 anni di Alfa Romeo. Un modello che prende spunto dalla Giulia Quadrifoglio per andare oltre ed essere ancora più estrema. La Giulia Gta ha uno stile da sportiva estrema con numerose prese d'aria e un grande alettone posteriore. Gli interni parlano italiano, grazie alla cura (quasi) artigianale di Alcantara. Sotto al cofano si nasconde un powertrain davvero performante: un 2.900 cc V6 Biturbo in grado di erogare fino a 540 cv contro i 510 della Giulia Quadrifoglio.

La Gtam, versione estrema della Gta, si caratterizza dall'abitacolo a due posti, rollbar e cinture a sei i punti e dalla produzione in soli 500 esemplari.

Battista Anniversario

Automobili Pininfarina ha svelato la massima espressione della prima hyper Gran Turismo elettrica di lusso al mondo. La Battista Anniversario celebra i 90 anni da quando Battista “Pinin” Farina fondò la leggendaria azienda di progettazione automobilistica Pininfarina ed è la sportiva più potente mai progettata e costruita in Italia.