Supercar / Tesla Roadster, rimandata a data da destinarsi

I dati fino ad ora annunciati per la futura sportiva sono quasi incredibili: velocità massima di oltre 400 kmh, accelerazione 0-100 kmh in 1,9 secondi. Da record sarebbe l'autonomia di 620 miglia, ossia di quasi ai 1000 km grazie a un pacco batterie da 250 kWh, due volte e mezzo quello dell'attuale Model S 100. La trazione è integrale grazie a tre motori con coppia complessiva di 10.000 Nm. La nuova Tresla Roadster ha un telaio progettato ad hoc, stile avveniristico e abitacolo a 4 posti, con quelli dietro solo per bambini. Il modello atteso per il 2020 è stato rimandato a data ancora da destinarsi Il prezzo è di 200.000 dollari poco meno di 170.000 euro, ma per avere una delle mille versioni speciali iniziali, la Roadster Founder Series, se ne devono sborsare 250.000 dollari quasi 212.000 euro. La Tesla Roadster, infine, può essere già prenotata versando un anticipo di 50.000 dollari o 42.400 euro.