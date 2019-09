Superenalotto, come riscuotere 209 milioni di vincita (non ancora incassata)

Terza premessa: l’invidia degli italiani (e non) nei tuoi confronti è massima. Ma considera che se vincere 209 milioni di euro è ben più che una rarità (come indicato dal calcolo delle probabilità), non sono pochi gli scommettitori italiani che vincono ai giochi: intascano 80 dei 101,8 miliardi di euro giocati legalmente ogni anno dagli italiani. Al fisco e alla filiera (concessionari, gestori e altro) va il resto.

Statistiche a parte, vorrei fornirti qui qualche indicazione pratica sul da farsi. Perché per incassare la vincita è necessario seguire diligentemente i passaggi indicati dall’Agenzia Dogane e Monopoli che qui di seguito riassumiamo nei passaggi chiave:

1) la vincita è anonima: l’Agenzia garantisce che il tuo nome non verrà divulgato (In effetti non si registrano fughe di notizie sull’identità dei predecessori fortunati).

2) C’è un limite di tempo per riscuotere il denaro: «il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti - si legge sul sito dell’Agenzia - è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale dell'esito del concorso». Attenzione però. Visto l’ammontare della vincita - superiore al milione di euro - hai tempo ulteriori 31 giorni «dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami di rivendicazione della vincita, a condizione che non sia stato presentato in merito alcun reclamo».

3) Ora arriva la parte più difficile: decidere cosa farne. Un’idea probabilmente te la sarai fatta e le persone con cui ti sarai confidato sicuramente ti avranno dato molti consigli: come vivere di rendita investendoli sui mercati finanziari, quante e quali case acquistare, quanto destinare in beneficenza, e così via. Ma permettimi un consiglio: come abbiamo scritto recentemente proprio su questo sito, mentre nelle settimane precedenti la vincita cresceva a dismisura il jack pot fino a 209 milioni di euro, una quota rilevante di chi incassa vincite considerevoli disperde in breve tempo le proprie vincite: come evidenziato sul Sole 24 Ore poche settimane fa, l’87% dei “fortunati vincitori della lotteria” torna povero entro 24 mesi.