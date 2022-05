SuperEnalotto, jackpot record da 210,5 milioni. Giovedì 26 la prossima estrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il jackpot del Superenalotto ha battuto ogni record: ha raggiunto infatti 210,5 milioni di euro. Superato quindi il precedente primato, raggiunto nell’ agosto 2019 per un valore totale di 209,1 milioni di euro. In quell’occasione, il maxipremio fu ottenuto a Lodi il 13 agosto con una giocata di soli 2 euro.

Il più alto montepremi nella storia del SuperEnalotto - comunica la Sisal che è attualmente il jackpot più alto al mondo, e il 125esimo nella storia del SuperEnalotto - sarà quindi a disposizione, già nella prossima estrazione di giovedì 26 maggio, dei fortunati che potrebbero indovinare la sestina vincente.

La signora Caserini, titolare della Ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi, testimone del 6 del 2019, ha ancora bene in mente quel momento: «Il record SuperEnalotto è stato superato ma rimaniamo sempre i primi ad aver visto una vincita così alta e, da 3 anni ad oggi, ancora gli unici» ha dichiarato Marisa Caserini. «È stata un'emozione che non dimenticherò mai perché, a fronte di chi ha vinto, sono state e sono ancora molte le persone che continuano a mostrare il loro affetto entrando in ricevitoria, per un saluto e con la certezza che qualcuno qui è riuscito a cambiare la sua vita».

