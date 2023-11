Superenalotto, quanto spendono gli italiani? E qual è la Regione più fortunata?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono bastati 3 euro al fortunato giocatore che giovedì 16 novembre a Rovigo ha centrato la fatidica sestina del Superenalotto che vale oltre 85 milioni. Un gioco, il Superenalotto, che ha abituato gli italiani a vincite da sogno e anche ben più alte di quella centrata a Rovigo. Ma di chi è il Superenalotto? Quando spendono i giocatori e quanto si sono ripresi in vincite al netto della tassa della fortuna con cui oggi il Fisco trattiene il 20% sulle vincite? E la regione più fortunata? Proviamo a rispondere a queste domande.



Il gestore del gioco

La concessione del Superenalotto è di Sisal che gestisce il gioco dal lontano 1997. L’attuale concessione è stata assegnata dopo una gara il 24 luglio 2019, con un’offerta una tantum di 222 milioni di euro più un aggio fissato allo 0,5 per cento, la quota che lo Stato riconosce al concessionario sulla raccolta vantaggioso per le casse pubbliche e forse poco per lo stesso concessionario. La concessione ha una durata di nove anni, non è rinnovabile e scadrà nel 2030. Sisal dal 4 agosto del 2022 fa parte di Flutter Entertainment Plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE. Flutter Entertainment Plc gestisce anche Pokerstars, Betfair, Tombola e Fanduel (negli Stati Uniti).

La spesa dei giocatori

Un italiano su 5 tenta la fortuna al Superenalotto ogni settimana. Secondo i dati elaborati dall’agenzia specializzata Agipronews, nel 2021 il 20% degli italiani maggiorenni (circa 10 milioni di persone) ogni settimana ha investito in media 3,3 euro. Il costo di un gelato o di tre caffè al bar per realizzare il sogno di una vita, quello di diventare milionario, come è accaduto all’ultimo vincitore che ha centrato a Rovigo il 6 da 85 milioni di euro.

I numeri del Superenalotto del 2022...

I dati del 2022 certificano che il Superenalotto ha distribuito complessivamente oltre 526 milioni di vincite: sono state ben quattro le volte in cui è stato centrato il Jackpot.Ma il 2022 è stato anche l’anno in cui il Jackpot non è mai centrato, aumentando di estrazione in estrazione dopo l’ultimo 6 vinto a Montappone nel maggio 2021. La rincorsa al record dei record dei montepreemi in Italia si è interrotto solo quando il 16 febbraio scorso sono stati vinti 371 milioni. Per centrare la maxi vincita non sono bastati 2 o 3 euro ma una “bacheca di sistemi” che poi di fatto ha ripartito la vincita più alta di sempre in 90 parti uguali. L rincorsa al super Jackpot ha di fatto trainato la raccolta 2022. Lo scorso anno i giocatori hanno investito nel sogno dei sogni qualcosa come 871 milioni di euro. Al netto delle vincite recuperate con gli altri premi, il 2022 si è chiuso con una spesa di 345 milioni e 270 milioni pere le casse dello Stato.

... e quelli del 2023

L’impennata delle puntate sul Superenalotto è continuata anche per i primi 6 mesi del 2023. Nel primo semestre del 2023, infatti, la raccolta ha già superato il miliardo di euro, mentre la spesa (puntate meno vincite distribuite) si attesta a 410 milioni. Una corsa alla sestina che ha fatto sorridere anche il banco. Lo Stato il suo 6 nel primo semestre, infatti, lo ha centrato con un incasso per le entrate erariali di 324 milioni di euro. Siamo comunque lontani dal record fatto registrare dal Superenalotto. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone, le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro.