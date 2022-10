Superior Interiors, un viaggio nel mondo del design fra indoor e outdoor.

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I sogni non si fanno con gli occhi, ma con le mani». L'affermazione del regista, creativo e designer, Luca Guadagnino condensa in una frase l'essenza del secondo numero speciale di How to Spend it dedicato alle tendenze dell'arredo e alle proposte per la casa. Superior Interiors sarà in edicola a partire da venerdì 28 ottobre, insieme al Sole24ore ed è un viaggio doppio, onirico e concreto, d'ispirazione e di consigli how to, nel mondo del design e dei suoi protagonisti. Emergono le tendenze forti della stagione, a cominciare dalle soluzioni per costruire verande, terrazze vetrate e giardini d'inverno per poter vivere all'aperto anche nei mesi più freddi. E ancora il nuovo mood estetico decadentista, con mobili metamorfici e forme cangianti, raccontato dalla penna di una scrittrice, Letizia Muratori. «È bella la tensione generata dalla novità, ma anche la sensazione confortevole di ciò che è familiare», dice ancora Luca Guadagnino nella sua intervista. «Vorrei che le persone percepissero il valore della tangibilità».

Dare importanza all'artigianalità, alla lavorazione manuale, all'originalità di pezzi che conservano traccia del tempo necessario a realizzarli: sono principi che ispirano anche la nuova collezione di tessuti dell'attrice Diane Keaton come pure il grande reportage su un nuovo trend degli investimenti immobiliari: l'acquisto di castelli d'epoca da ristrutturare. Ci guida alla scoperta di alcune delle rocche e torri medioevali su cui vale la pena puntare il conte Orazio Zanardi Landi, discendente di una delle più nobili famiglie italiane.

Dalla storia al futuro, How to Spend it-Superior Interiors è entrato in anteprima nel cantiere londinese e milanese di due club, che, dalla loro apertura, ridefiniranno le regole del networking. Due spazi centralissimi, multifunzione, ancora in costruzione, che saranno la casa di una comunità di leader e di un modo completamente nuovo di vivere la città e il business, stringendo relazioni trasversali ad arte e benessere, affari e tempo libero.

Dal reale al virtuale, immancabile ormai una tappa nel metaverso per scoprire come creatività e poesia possono andare d'accordo con l'hi-tech e suggerire un secondo modo di vivere le ore e dilatare il tempo a disposizione di ogni giorno. È invece una tappa piacevolmente concreta, gourmand e architettonica, quella che propone l'architetto Winy Maas, alla scoperta di Rotterdam, place to be per tutti i design-addicted.