Superiore licenziato per apprezzamenti e mano sul fondoschiena

In Cassazione

La Cassazione conferma gli approdi della sentenza d’appello e rimarca il carattere offensivo delle iniziative assunte dal responsabile del personale, evidenziando che il giudizio sulla portata inadempiente della mano sul sedere e degli apprezzamenti sul fondoschiena non potessero prescindere dal contesto lavorativo in cui erano stati posti in essere. Non è un caso che la pronuncia si soffermi sulla circostanza che, quando hanno subito le attenzioni del collega, le due dipendenti erano «intente a disimpegnare i compiti loro affidati».

In questo passaggio si annida un aspetto centrale della decisione e occorre porvi la massima attenzione. In un contesto sociale che giustamente non tollera attenzioni e indugi non richiesti sull’aspetto fisico della donna, i commenti sul fondoschiena e la pacca sul sedere in ambito professionale hanno una portata disciplinare dirompente. Sopravvivono sensibilità differenti e certamente non tutte le situazioni sono assimilabili, ma è indubbio che una gestione accorta del personale debba imporre su questi temi la massima severità.

