Superlega, 10 ragioni per cui è una buona idea

Ci sono dieci motivi semiseri, alcuni buoni altri meno, per dire che la Superlega è un’idea non del tutto sbagliata. Magari perfettibile, ma qualcosa su cui si può lavorare, anche in corso d’opera. Per salvare il calcio da sé stesso e dal tracollo finanziario.

1) Il tempo non si può fermare

Nel 1898 il campionato di calcio si giocò in una sola giornata, a Torino. Poi si passò ai gironi regionali del Nord, infine, nel 1929 al campionato unico nazionale, la Serie A. Invochiamo l’Europa a ogni pie’ sospinto come dimensione necessaria per la sopravvivenza del Continente. Il calcio è l’unica industria indiscutibilmente leader globale rimasta in Europa, vogliamo dargli una dimensione consona o vogliamo continuare a baloccarci solo con i campionati delle contrade? Che Boris Johnson, in un comunicato, parli dei danni al calcio domestico, domestico avete letto bene, è un serio indizio che l’idea di Superlega sia giusta. Cambierà opinione, Boris, come sul Covid, quando teorizzava il far nulla per arrivare all’immunità di gregge e poi, invece, ha chiuso i pub e vaccinato tutti.

2) Le regole sono una cosa seria

La serie A è stata un campionato prima a sedici, poi a diciotto, infine a venti squadre. Quando nel 2004 si passò al campionato a venti squadre lo si fece perché il sistema rischiava di saltare per un ricorso del Catania che militava in Serie B e chiedeva la non omologazione di una partita per la squalifica di un calciatore schierato dal Siena nel campionato Primavera, quello dei ragazzi. Il Catania vincendo quella partita sarebbe tornato in Serie A. Fece ricorso, a chi se non al Tar, e costrinse il sistema ad allargare il campionato a venti squadre. Se non vi è venuto il mal di testa e avete capito il garbuglio, sappiate che poi il Catania è fallito e risorto e adesso milita in Lega Pro (la vecchia Serie C). Le regole del calcio italiano, invece, non sono tanto diverse da allora. Per decidere se una squadra con tesserati isolati per Covid può giocare o no, servono tre gradi di giudizio e per recuperare una partita deve trascorrere un intero girone. Juventus-Napoli di quest’anno vi dice qualcosa?

3) La Governance è una cosa seria

Uefa, Fifa, federazioni e leghe nazionali, soprattutto quella italiana, in questi ultimi anni hanno dato un’immagine di sé spesso imbarazzante. Come il comunicato di domenica scorsa in cui fanno la faccia finta feroce del cane Bendicò del Gattopardo, la distruzione che arriva fino al fido animale di famiglia raffigurato nello stemma araldico. Minacce di escludere le squadre dai campionati e i calciatori della Superlega dai Mondiali. Tagliarsi gli attributi per far dispetto alla moglie. Il calcio italiano, poi, ha dato spesso l’immagine di un’armata Brancaleone, governata da presidenti che non hanno nulla da invidiare al patron della Longobarda dell’Allenatore nel pallone con Lino Banfi. Il mese scorso, per l’assegnazione dei diritti tv sono servite venti assemblee e i diritti secondari non sono stati ancora assegnati. Esattamente come alla vostra assemblea di condominio quando bisogna decidere da chi comprare i sacchi per la raccolta differenziata.

4) Non esistono più i ricchi di una volta

C’era un tempo in cui i presidenti di calcio erano dei ricchi signori disposti a tutto pur di vedere la propria squadra primeggiare. Angelo e Massimo Moratti, Gianni e Umberto Agnelli, solo per citare i più noti, erano disposti a qualunque cosa per far vincere la propria squadra. Ma erano, si fa per dire, pochi miliardi di vecchie lire. Lo facevano pure gli imprenditori di provincia che anche a causa del calcio hanno perso o rischiato di perdere le loro imprese: Giussi Farina che si svenò per strappare Paolo Rossi alla Juventus, la famiglia Sensi che si indebitò fino al midollo per portare lo scudetto a Roma. Massimo Moratti fu costretto a cedere al gruppo cinese Suning un’Inter sommersa dai debiti e battendo il record di presidente più generoso della storia del calcio (circa un miliardo di euro sacrificato alla causa nerazzurra). Oggi le dimensioni sono ulteriormente cresciute: un anno senza Champions League vuol dire 100-150 milioni di euro di perdite per imprese che hanno 500-600 milioni di euro di fatturato. A vantaggio di chi può permettersi il lusso di dimensioni medie - l’Ajax, il Borussia Dortmund, l’Atalanta - e di anni senza vittorie. Ditelo voi al fondo Elliot, a Exor e Suning, proprietari di Milan, Juventus e Inter, che devono continuare ad arricchire i procuratori proprietari occulti di squadre europee e le formichine che possono arrivare settime in Serie A e vendere ogni anno due-tre pezzi della collezione di calciatori. Il valore della produzione del calcio italiano è di circa quattro miliardi e il debito di oltre cinque. Pensate si possa andare avanti così a lungo?