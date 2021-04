Superlega, 10 ragioni per cui è una pessima idea

5) Se l’Ue va d’accordo con Boris Johnson, vuol dire che l’hai fatta fuori dal vaso

Le reazioni sono sempre un’ottima cartina di tornasole per comprendere la portata delle «azioni». Se ti arriva la condanna unanime della Commissione europea e di Boris Johnson, allora vuol dire che l’hai davvero fatta fuori dal vaso.

6) Verranno a comprarti la franchigia (e la porteranno a Caselle in Pittari)

Chi sostiene il progetto della Superlega guarda al modello delle grandi leghe sportive americane: niente retrocessioni, match all’insegna dello spettacolo, dirette tv e soldi che scorrono a fiumi. Chissà che ne pensano costoro di un altro aspetto centrale di quel modello: un giorno potrebbe arrivare l’ennesimo sceicco, comprarti la franchigia e portarla a Caselle in Pittari, per fare bella figura con una bellezza locale. Già me lo vedo il match di Super League Atletico Caselle in Pittari-Barcellona...

7) Le italiane sarebbero nobili decadute

Chi, in Italia, sostiene il progetto forse dimentica che le italiane in Europa sono ormai nobili decadute. Non era mai successo nella storia delle coppe europee che restassimo a digiuno per 11 anni interi. Persino negli anni Settanta, quando il calcio totale dell’Ajax ci annullò in Coppa Campioni, portammo via una Coppa delle Coppe (Milan) e una Coppa Uefa (Juventus). Dal Triplete di Mourinho a ora, invece, nulla. In Super League faremmo una certa fatica a stare tra le prime cinque. Vincemmo tanto, è vero, ma andati son quei tempi. Juventus, Inter e Milan are the new Torino, Genoa and Bologna.

8) Non può passare la morale: dato che non vinco, porto via il pallone

Tra i principali fautori della Superlega c’è Andrea Agnelli, numero uno della Juventus e presidente dimissionario dell’Eca. Il suo club, in Italia, ha vinto nove scudetti di fila. Al nono, a quanto pare, non farà seguito il decimo. In Champions, invece, bianconeri non pervenuti dal ’96. Non so a voi, ma a me sembra un po’ che stia passando la morale che accompagnava tante partitelle parrocchiali della nostra giovinezza: dato che non vinco più, il pallone è mio e me lo porto via.

9) Serve una Champions più moderna. Ma la modernità si interpreta, non si inventa

Nessun dubbio sul fatto che serva una Champions League più moderna. Ancora di più dopo che il coronavirus ha inferto un colpo senza precedenti sui bilanci dell’industria calcio. Ma la modernità si interpreta, non si inventa: rinunciare alla storia per esigenze di fatturato può alla lunga rivelarsi un approccio miope. Il calcio è strapaese, anche nei momenti più difficili: la sedia alzata al cielo da Mondonico, la corsa rabbiosa sotto la curva di Mazzone. Un patrimonio che non si può sacrificare con tanta leggerezza per tirare su i ricavi tv.