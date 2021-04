Superlega, fischio finale: Inter e Milan si sfilano. Agnelli s’arrende, la Juve crolla in Borsa

5' di lettura

È cominciato in una notte, quella tra domenica e lunedì 19 aprile, il sogno della Superlega europea di calcio. E, ironia della sorte, tramonta in una notte, quella tra martedì e mercoledì 21 aprile: i sei club inglesi avviano le procedure per uscire dalla costituenda Super League, mentre sul fronte italiano Inter e Milan fanno sapere di non essere più interessate a prendere parte al progetto e su quello spagnolo esce l’Atletico Madrid. Intanto il numero uno della Juventus e presidente dimissionario di Eca, Andrea Agnelli, apre a Fifa e Uefa. Ed è costretto ad ammettere: la Superlega non esiste più. Parole dopo le quali il titolo della Juve fa segnare un -12,7% in Borsa.

La Juve ammette: ridotte possibilità

«Pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali», la Juventus ritiene che il progetto Superlega «presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito». Lo precisa il club. «La Juventus rimane impegnata - aggiunge la nota - nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l'intero movimento calcistico».

Super League: «Noi nel giusto, progetto da riconsiderare»

Siamo anni luce distanti dai venti di guerra che hanno soffiato negli ultimi due giorni. «La situazione attuale nel calcio europeo necessita di un cambiamento. Una nuova competizione serve perchè il sistema non funziona, la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto». Questa è la posizione ufficiale della Super League. Decisivo il passo indietro delle «sei sorelle» inglesi, ossia Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham sulla scia delle critiche arrivate dai tifosi, dagli stessi calciatori e dal mondo politico, con il premier Boris Johnson a guidare il fronte dei contrari.

Proprio il capo del governo britannico, in un tweet, nella serata di martedì ha fatto pressioni sui club inglesi affinché seguissero la scelta di Chelsea e City, rinunciando alla nuova competizione. A distanza di qualche ora, Johnson è tornato sull’argomento, sempre sul suo profilo Twitter: «Accolgo con favore l’annuncio di ieri notte. Questo è il risultato giusto per i tifosi, i club e le comunità di tutto il paese. Dobbiamo continuare a proteggere il nostro amato gioco nazionale».

Anche dall’Unione europea cantano vittoria. «Una vittoria del buonsenso. Il calcio europeo non è per pochi privilegiat», scrive su Twitter il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas commentando il naufragio del progetto.