Superlega, l’Uefa apre un procedimento contro Juventus, Barcellona e Real Madrid

1' di lettura

L’Uefa ha ufficialmente aperto un procedimento contro Juventus, Barcellona e Real, i tre club che ancora formalmente non hanno rinunciato al progetto della Superlega. «Dando seguito all’investigazione condotta dall’Uefa Ethics and Disciplinary Inspectors, in relazione al cosiddetto “progetto Superlega”, procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico Uefa. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito», recita la nota della confederazione.

La federazione calcistica continentale ha «perdonato» nove dei 12 club che avevano dato vita al progetto, in cambio del loro ravvedimento (più qualche sanzione economica), ma per Barcellona, Ral Madrid e Juventus c’è lo spettro dell’esclusione dalla prossima Champions League. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Milan, Inter e Atletico Madrid hanno accettato di pagare complessivamente 15 milioni di euro e rinunciare al 5% dei loro introiti europei per una stagione. Queste nove squadre, rapidamente dissociatesi dalla competizione privata «a inviti» lanciata la notte tra il 18 e il 19 aprile e naufragata nel giro di 48 ore, «hanno riconosciuto e accettato che il progetto della Superlega era un errore», ha spiegato l’Uefa.

Loading...