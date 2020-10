Supermulte per il cellulare, giallo al semaforo accorciato. La riforma blitz di agosto non esaurisce i dossier aperti

Tra le tante modifiche, la più importante sarebbe l’innalzamento da 165 a 422 euro della sanzione pecuniaria per l’uso di cellulari e simili, con la sospensione della patente già alla prima violazione e non più solo per i recidivi (nel corso di un biennio) come invece è previsto oggi. Ma occorrerà vedere se nei momenti decisivi resterà la volontà politica di introdurre una stretta che tutti in pubblico ritengono necessaria per la sicurezza ma che molti poi stoppano per paura dell’impopolarità.

Molto controversa è l’unificazione a tre secondi del tempo di giallo per tutti i semafori. Attualmente quasi tutti gli impianti sono regolati su un tempo variabile dai tre ai quattro secondi, in base alle caratteristiche dell’incrocio, come stabilito dal Cnr. In effetti, tecnicamente ha senso regolarsi caso per caso e c’è il timore che ridurre a tre secondi il tempo del giallo dove oggi è più lungo serva solo a far fare cassa ai Comuni, con le multe.

Potrebbe debuttare l’obbligo del casco in bici, riservato ai minori di 12 anni. Si pensa a tutelare i pedoni evidenziando percorsi loro dedicati, mentre sulle piste ciclabili potrebbero essere ammesse anche le carrozzine per disabili.

C’è poi l’obbligo di lasciare sotto i tergicristalli di chi è in sosta vietata il preavviso di verbale, anche se nella pratica nulla garantisce che il trasgressore possa accorgersene.

Atteso anche uno snellimento dei controlli sullo stato di alterazione da droghe, materia delicata e dibattuta da vent’anni.