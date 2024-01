Supernal S-A2, debutta il secondo concept eVTOL per la mobilità aerea in città

Ascolta la versione audio dell'articolo

Supernal, la società di Advanced Air Mobility di Hyundai Motor Group presenta S-A2, concept di veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). Il velivolo, che può ospitare un pilota e quattro passeggeri, rappresenta un’importante tappa nella tabella di marcia di Supernal per arrivare alla commercializzazione di viaggi aerei sicuri, efficienti e accessibili per le persone nella vita di tutti i giorni. L'S-A2 si basa sul concept S-A1, presentato sempre al CES nel 2020 mostrando la visione del Gruppo, ed è la sintesi dell’innovativa ingegneria aerospaziale e del design automobilistico di Hyundai Motor Group per fornire una nuova modalità di trasporto nelle aree urbane consentendo trasferimenti più rapidi.

Supernal soddisferà i criteri di sicurezza dell'aviazione commerciale e renderà possibile la produzione a prezzi accessibili dei suoi veicoli, con l’obiettivo di entrare nel mercato nel 2028. L'S-A2 è un velivolo con coda a V progettato per viaggiare a oltre 190 km/h a un’altitudine superiore ai 450 metri e per soddisfare le esigenze tipiche degli spostamenti in città con, inizialmente, tragitti tra i 40 e i 65 km. È dotato di un'architettura a propulsione elettrica distribuita e di otto rotori completamente orientabili. L'S-A2 è esposto all'interno dell’allestimento “Supernal Vertiport” al CES. Il futuro hub per i trasporti mostra la visione olistica di Supernal per l'AAM, collocando S-A2 in un contesto operativo.