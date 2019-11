Supersportive al debutto e ritornano anche le daily In vetrina al salone di Milano le novità per il 2020 delle principali case. Al via una nuova sfida Italia-Giappone di Federico Cociancich

Un design rivisto per la Suzuki V-Strom con il caratteristico becco che la rende più aggressiva

Sono davvero tante le novità che gli appassionati potranno ammirare da domani a Eicma, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo che aprirà i battenti a Milano, nei padiglioni Rho fiera. L’appuntamento milanese rappresenta una ghiotta occasione per gli appassionati di ammirare tutto ciò che gravita attorno al mondo delle due ruote, moto, scooter, accessori, eBike e per i costruttori di presentare al pubblico internazionale i nuovi modelli per il 2020. E con la crescita del mercato aumenta l’offerta in ogni segmento: dalle superportive per pochi alle moto “daily” adatte all’uso quotidiano e a chi abbandona l’auto ma non vuole lo scooter. E si riaccende la classifica sfida Italia Giappone.

Ad anticipare tutti è stata Duc atati, che la settimana scorsa ha tenuto la propria Premiere mondiale a Rimini: tra tutte le novità presentate la più interessante è la Streetfighter V4 (da 20.000 euro), una super naked dal carattere sportivo e look aggressivo con il migliore rapporto peso/potenza del mercato, che si tramuta in prestazioni da SuperSport: 208 cavalli, 12,5 kgm di coppia e 178 chili di peso. Interessanti, inoltre, la sportiva Panigale V2 (da 18mila euro), estremamente compatta, dotata di tutte le ultime tecnologie e del bicilindrico Superquadro da 955 cc, e la Scrambler Icon Dark, un “giocattolino” da 800 cc dal prezzo decisamente accessibile: 8.400 euro. Rinnovamenti, senza rivoluzioni, anche per la Panigale V4, che eredita dal reparto corse due alette aerodinamiche in grado di migliorare la stabilità, ridurre la tendenza all’impennata e le oscillazioni in frenata, e per la Multistrada 1260 S Grand Tour (22.500 euro), che può vantare una dotazione di serie davvero molto ricca.

Rimanendo in Italia, Aprilia presenta l’attesissima RS 660 oltre al Concept della Tuono 660, una naked che ne condivide lo spirito. Rinnovata anche la gamma V4 con le RSV4 1100 Factory e Tuono V4 1100 Factory.

Moto Guzzi propone la superaccessoriata V85 TT Travel e due nuove versioni della fortunata serie V7 III (V7 III Stone S e V7 III Racer 10th Anniversary). Per il 2020 MV Agusta porta in produzione, e al salone, la Brutale 1000 RR, una stupenda naked quattro cilindri che si sente una vera Superbike Replica.

Saltando fino in Giappone, Kawasaki rinnova la Ninja 1000SX, giunta alla quarta versione; la Z900, che mantiene la semplicità e il divertimento che la contraddistinguono da sempre, e la Ninja 650, quest’ultima con nuovo design e dettagli hi-tech. Arriverà nei concessionari a gennaio con un prezzo di poco superiore a 8.000 euro, con il classico motore bicilindrico da 649 cc, (68 cv di potenza e 65 Nm di coppia) fanali Full Led e display a colori con connettività Bluetooth.