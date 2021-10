Supertutele per i minori: più controlli sugli affidi e curatore su richiesta

3' di lettura

Nuovi controlli e tempi certi per gli affidi dei minori. Rivista la ripartizione delle competenze tra Tribunale per i minorenni e giudice ordinario. Più spazio al curatore speciale degli interessi del minore. Esteso il ventaglio dei consulenti tecnici dei tribunali per includere psichiatri e psicologi esperti di minori. Sono le novità urgenti in tema di famiglia contenute nel disegno di legge delega di riforma della giustizia civile, approvato dal Senato la scorsa settimana e che ora deve passare al vaglio della Camera.

Sono misure ispirate dall’intento di aumentare le tutele per i minori e destinate a entrare in vigore prima degli altri interventi, di più ampio respiro, dedicati dalla riforma civile alle crisi familiari e ai diritti dei minori.

La riforma detta infatti i principi di delega per un nuovo processo, governato da un rito unificato e di fronte al «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», che saranno precisati dai decreti legislativi del Governo da emanare entro un anno.

Le «misure urgenti» seguono un percorso più rapido: si applicheranno immediatamente ai procedimenti avviati dal 180esimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge: un termine che dovrebbe cadere entro metà 2022.

Gli affidi dei minori

La riforma modifica l’articolo 403 del Codice civile, che prevede l’intervento della pubblica autorità e l’allontamento dalla famiglia dei minori in condizioni di abbandono. Cambia, in primo luogo, il presupposto dell’intervento, che potrà avvenire se il minore è «moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere».