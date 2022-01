Suppletive Roma: a Cecilia D'Elia il seggio lasciato dal sindaco Gualtieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

È andato a Cecilia D’Elia (Pd) il seggio alla Camera dei deputati lasciato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. D'Elia ha vinto le elezioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi.



Al secondo posto Simonetta Matone della Lega



Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha corso per il centrodestra, è arrivata seconda con il 22,42% dei voti. Poi Valerio Casini di Italia viva con il 12,93, seguito da Beatrice Gamberini con il 3,24% e da Lorenzo Vanni con l'1,97 per cento.

Sono questi i dati al termine dello scrutinio.



Al voto solo l'11,33% del corpo elettorale



Alle elezioni suppletive di Roma centro ha votato solo l'11,33% del corpo elettorale: 21.010 su 185.394 cittadini. Alle precedenti suppletive del marzo 2020 votò il 17,66 per cento. Nel collegio Roma Trionfale si è votato dalle 7 alle 23 di ieri. L’astensionismo, dunque, già storicamente elevato per appuntamenti elettorali di questo tipo, potrebbe essere stato accentuato dai timori del Covid e dalla giornata di sole che ha portato diversi romani a optare per una gita fuori porta. In mattinata diversi big del Partito Democratico via social avevano reso noto di aver votato: dal commissario europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni al segretario del Pd Enrico Letta, fino al governatore del Lazio Nicola Zingaretti.



I complimenti di Gualtieri



“Complimenti a Cecilia D’Elia per la vittoria elettorale delle suppletive”, ha scritto su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese. #liberalaforza”, ha scritto la neo deputata D’Elia.