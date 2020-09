Suppletive: a Verona trionfa De Carlo, cessato dal mandato di deputato a luglio per un riconteggio dei voti La partita per le suppletive premia il centrodestra con due poltrone. Il neo senatore, sindaco di Calalzo di Cadore, era decaduto a luglio dal seggio di deputato per un riconteggio dei voti di Nicoletta Cottone

Uno scranno era dei pentastellati, l’altro di Fratelli d’Italia. La partita per le suppletive premia il centrodestra con due poltrone. E fa tornare in Parlamento, al Senato invece che alla Camera, Luca De Carlo, commerciante e sindaco di Calalzo di Cadore (Belluno).Particolare la storia parlamentare di De Carlo, eletto deputato alla Camera nelle politiche del 2018 nella circoscrizione Veneto 1. Poi la doccia fredda, il 1 luglio 2020. Un riconteggio di schede nella circoscrizione Veneto 1, aveva assegnato il suo seggio al leghista Giuseppe Paolin. E così il 5 agosto 2020 De Carlo aveva cessato ufficialmente dal mandato parlamentare.

Ora la vittoria netta ottenuta a Verona, nell’elezione suppletiva per il collegio uninominale Veneto 9 del Senato. Il voto è stato necessario per la sostituzione del senatore Stefano Bertacco di Fratelli d’Italia, scomparso a soli 57 anni il 14 giugno scorso, stroncato in sei mesi da un male incurabile. Il collegio comprende 53 comuni del veronese, da Villafranca (il più popoloso della provincia scaligera, con oltre 33mila abitanti) alla zona del Baldo-Garda fino a tutta la bassa. De Carlo ha ottenuto 5.012 preferenze, il 69,62% del totale dei voti. E ha battuto nettamente Matteo Melotti, consigliere comunale a Villafranca per il Pd, che ha incassato 1.487 voti, pari al 20,66%, ed Emanuele Sterzi del Movimento 5 Stelle che ha avuto 700 voti, pari al 9,72 per cento. Il 19 agosto 2020 De Carlo aveva ufficializzato la sua candidatura alle suppletive del collegio uninominale Veneto - 09 per il Senato. E ora è senatore.

In Sardegna lo scranno da senatore alle suppletive per il collegio del Senato del nord Sardegna è andato a Carlo Doria, che ha battuto tre sfidanti incassando 31.985 voti (40,07%). Docente universitario sassarese e primario di Ortopedia, Doria è stato sostenuto dalla coalizione di centrodestra (Lega, Fdi, Forza Italia) che governa la Regione. La sua candidatura era stata caldeggiata dal governatore Christian Solinas. Entrerà al Senato nel seggio lasciato dalla scomparsa Vittoria Bogo Deledda, senatrice del Movimento 5 Stelle, morta nel marzo scorso dopo aver combattuto per due anni contro un tumore. Doria ha battuto Lorenzo Corda, presidente dell’Ordine provinciale degli ingegneri, candidato da M5s, Pd, Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos, che ha incassato 23.161 voti (29,02%), ha superato Agostinangelo Marras, avvocato penalista sceso in campo con Italia Viva, Italia in Comune, Più Europa e Partito liberale,che ha ottenuto 19.832 voti (24,85%) e Gian Mario Salis del Partito socialista italiano, che ha avuto 4.839 voti (il 6,06%).