Supply chain finance, arriva la piattaforma basata su Ai

All’emergenza pandemica e alle sue conseguenze si sono aggiunte quest’anno anche la guerra in Ucraina e gli effetti del caro bollette. Tutti fattori che hanno reso ancora più fragile la situazione finanziaria delle aziende, strette da una sempre più evidente crisi di liquidità, soprattutto le piccole e medie imprese, alle prese con un sistema di accesso al credito deficitario da parte degli istituti di credito.

Secondo il sondaggio “Liquidità, le Pmi lanciano un Sos (?)” redatto dall'Associazione delle Piccole e Medie Industrie, oltre il 39% delle aziende registra problemi di liquidità a causa degli insoluti. Il 24,4%, in particolare, soffre per le difficoltà dei pagamenti dei fornitori.

Per gli imprenditori il rapporto con le banche è una nota dolente: il 64% di loro giudica negativamente le informazioni e il supporto fornito dall'istituto di credito; inoltre il 74% non riscontra corrispondenza tra le informazioni in suo possesso e le informazioni ricevute dall'istituto contattato.

Si vanno quindi diversificando le soluzioni offerta dal fintech in questo ambito. Con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai finanziamenti per i fornitori - una tra le categorie più fragili e cruciali dell'intera catena di approvvigionamento - Iungo, piattaforma di supply chain collaboration in cloud che, con un click e senza la necessità di un accordo con le banche, consente ai fornitori di ottenere denaro, lancia Iungo Supply Chain Finance, soluzione a base di algoritmi di intelligenza artificiale per il finanziamenti della filiera.

Il sistema prevede che l’ufficio acquisti di un’azienda (capofiliera) emetta un ordine al fornitore, il quale invia una fattura che viene caricata automaticamente sulla piattaforma. Da questa, in base agli strumenti che il capofiliera ha deciso di attivare - tra dynamic discounting, invoice trading, reverse factoring, crediti fiscali, Pos e carte virtuali - viene inviata al fornitore una mail attiva con cui potrà decidere, tramite un click, se farsi pagare a termine al 100% o richiedere un anticipo per avere liquidità immediata (con la possibilità di integrare la propria banca).