Supply chain sempre più digitalizzate, dati e IA per renderle più resilienti

L’80% delle aziende su scala mondiale ha subìto una o più interruzione della propria catena di approvvigionamento fornitura negli ultimi dodici-diciotto mesi a causa della volatilità della domanda e dell’attuale contesto macroeconomico, con importanti ripercussioni su produttività e profitti per un'organizzazione su due. Uno scenario ormai noto fra gli addetti ai lavori quello descritto da Deloitte nel rapporto “Meeting the challenge of supply chain disruption”, uno scenario costellato da diverse variabili incidentali (per esempio i blocchi ai porti e il conseguente innalzamento dei prezzi delle materie prime e dei costi di trasporto delle merci) che obbliga tutti gli attori in gioco a capire (e in fretta) come costruire un nuovo modello di supply chain. Più resiliente e guidata dai dati, appoggiata a flussi di lavoro intelligenti e, naturalmente, anche sostenibile.

In questo mutamento annunciato, la tecnologia ricoprirà un ruolo da protagonista. Stando all’Annual Industry Report 2022 di Mitsubishi Heavy Industries, infatti, il 64% delle imprese globali aumenterà gli investimenti destinati alla digitalizzazione dei processi della supply chain e di queste ben il 66% ha dichiarato che destinerà allo scopo un budget superiore al milione di dollari nei prossimi due anni con il preciso obiettivo di aumentare l’efficienza e ridurre i costi.

Una tendenza incoraggiante, indubbiamente, se non fosse che per l’88% delle organizzazioni rimane latente l’allarme sulla cybersicurezza (furto di dati o di proprietà intellettuale, vulnerabilità delle informazioni legali e finanziarie) a causa della fragilità dell’ecosistema della supply chain. Se la necessità di proteggere informazioni e sistemi critici lungo la catena preoccupa ancora la maggior parte delle imprese, l’adozione su larga scala di nuove tecnologie è ormai un passaggio obbligato per dare l’abbrivio alla supply chain del futuro.

Ecco che allora l’attenzione dei manager del procurement va soprattutto ai tool per l’ottimizzazione dell’inventario e della rete di logistica e distribuzione, gli ambiti (sempre secondo il report di Mitsubishi) dove per l’appunto si concretizzeranno i principali investimenti. Un’altra voce importante di questo processo di trasformazione all’insegna del digitale sono i servizi cloud, che vedranno un tasso di adozione prossimo al 90%, di pari passo con gli strumenti per l’identificazione automatica (come i tag RFID e il barcoding) delle merci.

C’è invece ancora un po’ di strada da fare per la blockchain e la tecnologia del momento, vale a dire l’intelligenza artificiale, che entro i prossimi cinque anni dovrebbe entrare nei sistemi di gestione della filiera di circa il 70% delle aziende.