Supply Chain sostenibile: alcuni esempi virtuosi da seguire

3) Barilla ha incrementato costantemente negli anni la fornitura delle proprie materie prime da fonti sostenibili coinvolgendo oltre 10,000 aziende agricole in progetti di agricoltura sostenibile, sulla base di due specifiche per il grano tenero legate a proprie linee di produzione e marchi: il Mulino Charter and e l’Harry’s Charter. Pomodori e basilico per i sughi sono quanto più possibile coltivati in prossimità degli stabilimenti produttivi, per ridurre tempi e distanze dal raccolto al processo di trasformazione. L’agricoltura locale è promossa anche per il grano duro, materia prima della pasta, in cui Barilla è leader mondiale: 90% del grano duro è acquistata localmente e per il 42% con contratti diretti con gli agricoltori.

4) Maire Tecnimont nel 2020 ha sottoscritto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti e ha lanciato il suo Programma UP destinato al rafforzamento del proprio indotto industriale in Italia finalizzata ad aumentare la competitività e la capacità di innovare delle imprese dell’impiantistica italiana. A poche settimane dalla firma dell'accordo, viene lanciato il Growth Program, destinato ai propri partner italiani selezionati, che si articola in tre aree di intervento: sviluppo industriale, volto alla crescita, alla digitalizzazione, alla innovazione, al co-engineering; supporto finanziario, ovvero studio di soluzioni finanziarie a medio lungo termine e di strumenti di gestione del capitale circolante, attraverso i servizi messi a disposizione da CDP; Knowledge sharing, ossia acquisizione di competenze tramite la condivisione delle conoscenze maturate dal Gruppo.

5) Fincantieri già nel Maggio 2020, nel contesto della crisi pandemica in Italia, firmava un accordo con UBI Banca destinato a sostenere finanziariamente le aziende del comparto della meccanica e della componentistica. L’accordo - che ha coinvolto alcune categorie della filiera meccanica e della componentistica come fornitori di materie prime, semilavorati, componenti; impiantisti, fornitori di arredamenti, montatori di cantiere - ha reso disponibile liquidità attraverso soluzioni agevolate come il factoring e la cessione del credito.

6) Snam, nel 2021, ha avviato un progetto all’interno della strategia Net Zero Carbon per definire obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 3 al 2030, andando oltre a quelli già definiti nel proprio perimetro aziendale relativi a Scope 1 e 2. Le emissioni Scope 3 di Snam corrispondono al 41% del totale e includono quelle derivanti dalle società partecipate, dalla filiera di fornitura, da attività di estrazione dei combustibili, dalla produzione e trasporto dell’energia elettrica, da viaggi di lavoro. Sono stati definiti due obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 rispetto ai valori 2019. I target sono in linea con l’obiettivo di contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C stabilito nell’Accordo di Parigi e rendono Snam la prima azienda di infrastrutture energetiche all’interno dell'Unione europea a stabilire tali target anche verso i propri fornitori.

* Senior Executive Advisor - NTTData