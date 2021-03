Surgelati a domicilio con il Covid: fatturato record per Bofrost Ricavi cresciuti del 32% a quota 313 milioni di euro, boom di ordini su internet di E.Sg.

(Björn Wylezich - stock.adobe.com)

Ricavi cresciuti del 32% a quota 313 milioni di euro, boom di ordini su internet

2' di lettura

Bofrost ha chiuso il bilancio 2020-21 con 313 milioni di euro di fatturato e una crescita del +31,9% rispetto all'esercizio precedente. Il fortissimo incremento della domanda di spesa alimentare a domicilio, dovuta anche alla pandemia, ha portato l'azienda di San Vito al Tagliamento (Pn) specializzata nella vendita di surgelati a domicilio ad aumentare il fatturato in tutti i canali: tradizionale, telemarketing e internet, quest'ultimo protagonista di una crescita record (+700%).

«L'emergenza cominciata a marzo 2020 ci ha visti impegnati a fornire alle famiglie un servizio essenziale, che abbiamo garantito con continuità e in tutta sicurezza, anche nei momenti più difficili, grazie a uno sforzo senza precedenti che ha coinvolto ogni singolo dipendente e collaboratore – dichiara l'amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin –. A partire dall'estate l'azienda ha inoltre inserito 180 nuovi dipendenti e 200 collaboratori per potenziare la propria rete commerciale in tutta Italia»

Loading...

Leggi anche La riscoperta dei surgelati, le vendite superano quota tre miliardi

La situazione straordinaria degli ultimi mesi ha portato Bofrost a confrontarsi con difficoltà di scala inedita legate alla supply chain e alla logistica. «A fine marzo abbiamo visto i pezzi venduti arrivare a 225mila al giorno, contro i 150mila di una giornata ordinaria – spiega Tesolin –. Risolte le criticità iniziali, la scelta è stata quella di investire a lungo termine per dotarci di una struttura adatta a rispondere a una domanda di spesa a domicilio che è ormai entrata stabilmente nelle abitudini degli italiani».

Leggi anche Coronavirus, ordini raddoppiati per Bofrost

Per questo Bofrost sta adeguando il parco automezzi e le filiali (una cinquantina su tutto il territorio nazionale) per consegnare, oltre ai surgelati, anche prodotti freschi e a temperatura ambiente, che saranno sempre più presenti nel catalogo dell'azienda.

Le strategie di Bofrost – spiga una nota della società – puntano su ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, proposta di servizi sempre nuovi alla clientela (tra cui pagamenti e buoni pasto elettronici, blockchain per il tracciamento della filiera, app per i dispositivi mobili) e continuo ampliamento del catalogo prodotti, con una particolare attenzione alle proposte che valorizzano i fornitori italiani e le eccellenze alimentari del nostro Paese