Surgital, dalla pasta fresca surgelata ai piatti monoporzione

Dai 45 mq del primo laboratorio artigianale, aperto nel 1980, agli oltre 32mila mq dello stabilimento attuale, da cui escono 165 tonnellate di pasta fresca al giorno: è l’escalation di Surgital, gruppo ravennate fondato da Romana Tamburini e dal marito Edoardo Bacchini (e tuttora controllato al 100% dalla famiglia), che nel 2021 ha registrato 78,3 milioni di euro di fatturato aggregato.

Per raggiungere l’obiettivo di portare la pasta fresca in tutte le cucine italiane (e poi mondiali, visto che vende in oltre 60 Paesi con 10 brand diversi) la coppia ha puntato sulle rispettive abilità di sfoglina e di sviluppatore di impianti tecnologici (Bacchini ha brevettato la macchina per il garganello romagnolo), puntando da subito sull’ingegnerizzazione della produzione.

La pasta fresca viene realizzata con tecniche artigianali e ingredienti di qualità, ma con volumi da grande industria grazie a macchinari esclusivi, sviluppati in proprio spesso sfruttando tecnologie “adattate” da altri settori, come farmaceutico e navale. L’altra intuizione è stata quella di mantenere la qualità e prolungare la shelf-life della pasta fresca tramite la surgelazione, tecnica poi estesa anche a piatti pronti e sughi, la cui produzione ammonta oggi rispettivamente a 80mila monoporzioni e 12 tonnellate al giorno. In tutto sono oltre 600 referenze, stoccate in 70mila mq di celle frigorifere e nei 14mila posti pallet del magazzino automatizzato e mantenuto a -20 gradi.

Per un’azienda con questa struttura l’attuale rincaro dell'energia è un macigno. «Quest’anno ci aspettiamo un aumento del 45% della bolletta energetica, che è la nostra principale voce di costo – spiega Massimiliano Bacchini, membro del Cda e direttore commerciale –. E sarebbe potuta andare peggio se, due anni fa, non avessimo concordato un prezzo fisso valido sino a fine 2022 per buona parte del metano che usiamo».

La situazione attuale ha comunque spinto l'azienda a rivedere la sua gestione energetica. Grazie agli investimenti realizzati quando ancora l'energia era considerata una commodity, Surgital si è dotata di un impianto fotovoltaico da 1.000 kw/h, di una centrale di quadrigenerazione, alimentata a metano da 6mila kW/h e di una centrale da 600 kw/h, diventando autosufficiente e riuscendo anche a vendere elettricità alla rete.