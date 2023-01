Sushi, cocktail e karaoke

Ronin è un ristorante dall'anima poliedrica che si esprime nei diversi piani di una palazzina a Chinatown. Al piano terra c'è il ristorante informale per un pranzo veloce prima o dopo teatro e cinema. Al primo piano c'è il ristorante giapponese con classici sushi, tempura e robatayaki più qualche piatto tradizionale (lo chef è pur sempre romano). Poi si sale al cocktail bar, uno speakeasy con drink di ispirazione Sol Levante. Sempre lì ha da poco inaugurato l'omakase, dove alcuni chef italiani propongono assaggi della propria cucina, come si fa in Giappone: non si sceglie cosa mangiare, decide il cuoco. E poi arriva il divertimento puro: ci sono cinque salette dedicate al karaoke da prenotare per trascorrere una serata a cantare. Basi musicali e drink sono forniti in base ai gusti.

