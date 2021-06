Sushi day, esplode anche il fai da te e corrono le vendite nei supermercati

Gli specialisti del sushi si stanno, comunque, già preparando al post-boom. Sushi Daily ha inserito in punti vendita selezionati una linea di ricette hot food della cucina asiatica, come i ramen, e il Sando, tipico sandwich della gastronomia giapponese che sta spopolando sul web.Intanto il boom del sushi ha trainato la crescita di alcuni prodotti, come il riso (+30%), e in particolare la varietà Selenio, per cui l'associazione dei produttori industriali Airi ha chiesto un aumento della coltivazione proprio per far fronte alla richiesta di questa varietà perfetta per il sushi. O come il salmone fresco, visto che un acquirente su due preferisce il sushi che lo contiene. Facendo lievitare le vendite di salmone norvegese, la cui frequenza di acquisto è cresciuta del 10,6%, la spesa per acquirente dell'11% e i volumi di vendita di quasi il 3%.

«Nonostante la forte volatilità delle scelte durante la pandemia, la fedeltà degli italiani al nostro salmone è evidente e conferma quanto sia tra gli alimenti preferiti dai consumatori», afferma Trym Eidem Gundersen, direttore del Norwegian Seafood Council in Italia.

In parallelo crescono anche i fatturati delle insegne specializzate, come FCF Holding, presente in Italia con i corner Eat Happy, passati dai 2 milioni di euro del 2019 ai 10 previsti per quest'anno, e con i prodotti Wakame che, in 15 mesi, ha più che triplicato il numero di punti vendita serviti, superando il milione di euro di fatturato mensile.

«La nostra strategia a medio termine prevede l'apertura di un secondo production hub – annuncia Andrea Calistri, ceo e managing girector per l’Italia – e lo sviluppo di partnership con fornitori di materia prima locale certificata e la collaborazione con grandi nomi e consorzi dell'alimentare Made in Italy per nuove limited edition».