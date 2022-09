Sussidi o price cap: quale politica per uscire dalla crisi?

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Questi sono tutti i primi passi. Ma mentre affrontiamo questa crisi, dobbiamo anche guardare avanti.” Con queste parole la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha chiuso la prima parte del discorso sullo stato dell’Unione, primo segnale, forse, di un freddo inverno alle porte. In tale sede ha infatti presentato le misure proposte dalla Commissione Europea per fronteggiare l'attuale crisi energetica e superare al contempo la dipendenza dal gas russo.

Ad oggi il conflitto russo-ucraino ha infatti contribuito a portare il prezzo del gas a livelli mai visti prima, con una quotazione sul mercato TTF olandese di 200€ per Megawattora, 10 volte superiore ai valori precedenti la pandemia. Ciò spiega i vertiginosi aumenti dei prezzi dell'energia elettrica osservati nell'ultimo anno, a causa dei quali le imprese italiane ed europee hanno iniziato a mostrare i primi segnali di crisi. Inoltre, il ritorno dell'inflazione sta spingendo le banche centrali verso una stretta monetaria, a scapito della sostenibilità del debito pubblico e privato accumulato negli ultimi anni.

Non sorprende quindi che in questo contesto i governi dei Paesi dell'UE si siano mossi per limitare gli effetti di questa nuova crisi. Tuttavia, la necessità d'implementare una risposta comune ha spinto la Commissione Europea a formulare un programma coordinato d'intervento da proporre agli Stati Membri. Esso si articola essenzialmente in quattro punti: riduzione dei consumi energetici, tetto ai ricavi delle imprese energetiche con bassi costi di produzione, tassa sugli extra-profitti delle imprese fossili e sostegno finanziario alle imprese e alle famiglie più colpite dalla crisi.

Risulta quindi accantonata, almeno momentaneamente, la proposta d'introdurre un tetto al prezzo del gas (price cap) in seguito al mancato accordo tra i ministri UE dell'energia. Al suo posto, la Commissione vuole invece promuovere l'adozione di misure di risparmio energetico e di redistribuzione delle risorse per sostenere i consumatori più fragili ed energivori, tassando al contempo gli extra-guadagni delle imprese energetiche, ma senza un intervento diretto sui meccanismi di formazione del prezzo del gas o dell'energia elettrica.

Ma qual è l'impatto macroeconomico di queste misure? Saranno efficaci per fronteggiare gli effetti avversi della crisi? Un recente studio realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) fornisce spunti utili per provare a rispondere a queste domande. Utilizzando il modello di simulazione macroeconomico MATRIX sviluppato dai ricercatori FEEM, lo studio si pone l'obiettivo d'identificare il mix di politiche più efficace per contenere i prezzi dell'energia e mitigare gli effetti negativi della crisi in Europa.