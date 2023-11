Sutter compra Neutromed da Henkel e riporta la produzione in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sutter acquista da Henkel il ramo d’azienda Neutromed ed entra nel mercato dei prodotti per l’igiene personale mentre i ricavi 2023 toccano i 108 milioni. Il 30 ottobre la firma dell’atto a Milano con validità dal primo novembre mentre ieri pomeriggio c’è stato l’annuncio al personale e alla forza vendita Sutter. «Per tutto novembre la produzione e la vendita resteranno in capo a Henkel - dice Aldo Sutter, presidente, ad e quinta generazione azienda di famiglia -. Dal primo dicembre tutto passerà a Sutter mentre la produzione per un anno al massimo resterà in Germania. In questo arco di tempo lavoreremo per riportare in Italia la produzione».

I termini economici dell’operazione non sono stati comunicati ma l’ad spiega che è servito solo un mese per chiudere il deal. Il gruppo italiano con il ramo d’azienda ha acquistato anche le formulazioni dei prodotti con il packaging, gli stampi ed entrano nel patrimonio immateriale di Sutter anche i diritti di proprietà intellettuale del marchio in moltissimi paesi del mondo. Nello stabilimento di Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, molto probabilmente verranno realizzate due nuove linee produttive: la prima dedicata alla linea Neutromed per l’igiene intima e la seconda per i prodotti bagno doccia.

La decisione di cedere il marchio Neutromed rientra in un processo strategico di razionalizzazione e consolidamento da parte di Henkel del portafoglio business consumer in Italia. «Questa operazione consente di concentrare i nostri investimenti sulle aree di business in cui operiamo con posizioni di leadership in tutto il mondo e di proseguire nello sviluppo della divisione Hcb (Henkel consumer brands ndr) che, a meno di un anno dalla sua costituzione, ha raggiunto ottimi risultati e prosegue nel suo percorso di crescita» sottolinea Mara Panajia, General Manager Hcb e Presidente Henkel Italia.

Nel maggio 2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2021 ndr) Sutter aveva acquistato sempre da Henkel la linea di detersivi General. «Durante il Covid abbiamo delineato una nuova strategia partendo da una riflessione sul mercato del largo consumo: con il marchio Emulsio e i suoi 25 milioni di ricavi non saremmo stati in grado di giustificare la nostra attività - spiega l’ad del Gruppo Sutter -. Abbiamo deciso di giocare d’attacco, fare un salto dimensionale e allargare la nostra presenza sul mercato e quando si è presentata l’occasione di General abbiamo colto l’opportunità di rivitalizzare quel marchio».

È stato deciso di portare nel sito di Borghetto Borbera la produzione del detersivo utilizzando il magazzino dei prodotti finiti la cui gestione è stata esternalizzata e «fatto un grosso investimento per la linea produttiva e altri impianti come i serbatoi per le materie prime e quelli per movimentare il prodotto finito - continua Sutter -. Investimenti per 5 milioni, parecchio per una azienda che ne fatturava 71 milioni. Poi abbiamo messo mano alla gamma General e ideato nuovi flaconi». Un rinnovamento che ha portato al raddoppio delle vendite che nel 2023 raggiungeranno i 26 milioni mentre General detiene una quota di mercato del 5,2%.