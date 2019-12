Suv 2020 / Cupra Formentor

Cupra Formentor è un suv dal design sportivo ed elegante che sarà spinto da una motorizzazione plug-in hybrid che annuncia una potenza totale di 245 cavalli e un'autonomia di 50 km. Non solo elevate potenze in casa Cupra. Il marchio spagnolo, conosciuto per gli sviluppi nel settore performance di casa Seat, vuole ora portare avanti anche gli studi sull'elettrificazione, strategia dichiarata già lo scorso anno al salone di Ginevra con la presentazione di e-Racer, l'auto 100% elettrica che dal 2020 correrà nel campionato e-Tcr. Il concept 100% Cupra presenta linee originali e interessanti.

Un mix molto garbato ed equilibrato tra eleganza e sportività. L'altezza da terra non è elevata e la larghezza del cofano definisce una presenza importante. Anche la scelta della carrozzeria bi-color sottolinea la robustezza del mezzo. Dalle prime indicazione della casa madre, negli interni sono stati impiegati materiali di qualità e il cruscotto sembra galleggiare, allungandosi in una linea orizzontale. L'uso interno di cromature scure e accenti neri lucidi aiutano a migliorare la sensazione di sportività. A questo contribuiscono anche i sedili sportivi con schienale in carbonio, i quali sottolineano anche il Dna prestazione di Cupra Formentor in quanto il guidatore si siede più in basso e in una posizione più ergonomica.