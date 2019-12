Suv 2020 / Ford Kuga

La nuova Ford Kuga si presenta con un lungo elenco di novità, a partire dal debutto delle motorizzazioni mild-hybrid, ibride tradizionali e plug-in hybrid con oltre 50 km di autonomia, oltre ai diesel 2.0 e 1.5 e ai benzina EcoBoost 1.5 abbinati al nuovo cambio automatico a 8 marce. Rinnovata nelle linee per aumentare il senso di dinamicità e la funzionalità a bordo, migliora rispetto al passato sul fronte dell'assistenza di guida e della connettività. La dotazione comprende FordPass Connect, sistema di infotainment Sync3, schermo touchscreen da 8 pollici e nuovo quadro strumenti da 12.3”. Disponibile negli allestimenti Vignale, St-Line e Titanium, monta sistemi Adas tra cui cruise control adattivo con mantenimento della carreggiata e l'Active Park Assist Upgrade per manovre di parcheggio completamente automatizzate.

Sotto al cofano la versione EcoBlue Hybrid abbina il motore diesel 2.0 litri da 150 cavalli al sistema 48 Volt mild-hybrid in grado di ridurre consumi ed emissioni. Passando alla versione ibrida tradizionale, il motore benzina 2.5 litri è abbinato all'unità elettrica con batteria agli ioni di litio e sarà disponibile nel 2020 in versione a due o quattro ruote motrici. Al lancio sarà invece disponibile la nuova Kuga plug-in hybrid, dove il motore termico 2.5 è affiancato da uno elettrico con batteria agli ioni di litio da 14.4 kWh per un totale di 225 cavalli. È il primo motore Ford a offrire in Europa una guida completamente elettrica con oltre 50 km di autonomia a zero emissioni. Tra le novità il cambio automatico a 8 rapporti su motori EcoBlue 1.5 litri da 120 cavalli e 2.0 da 190 Cv.