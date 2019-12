Suv 2020 / Land Rover Defender

La nuova Land Rover Defender è pronta a rivoluzionare lo storico modello lanciato la prima volta nel 1948 e commercializzato in oltre due milioni di esemplari. L'elenco di novità in arrivo con la seconda generazione spazia dalle motorizzazioni fino alle versioni di carrozzeria, con sigle che riportano la mente al passato. Infatti la novità britannica sarà commercializzata in tre varianti diverse mentre sotto al cofano debutteranno motorizzazioni mild hybrid e ibride plug-in.

La nuova Land Rover Defender sarà commercializzata nelle versioni 90,110 e 130. Se originariamente si riferiva alla lunghezza del passo in pollici, ora le tre numerazioni indentificheranno tre versioni differenti di carrozzeria e di posti a bordo. Partendo dalla nuova Land Rover Defender 90 a tre porte, la lunghezza arriverà a 4323 mm contro gli attuali 4000 e i posti saranno disponibili saranno cinque o sei. Sarà questo il modello con la tipica forma boxy, andando così a dare un'erede all'iconico modello. Passando alla nuova Land Rover Defender 110 a cinque porte, sarà lunga 47589 mm e l'abitacolo sarà in conformazione cinque, sei e sette posti. Al vertice troviamo la nuova Land Rover Defender 130, sigla utilizzata in passato esclusivamente per la versione pick-up a doppia cabina, ora si tratta di un maxi fuoristrada lungo 5100 mm con abitacolo fino a otto posti.