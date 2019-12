Suv 2020 / Mercedes GLA

La Mercedes GLA diventa più alta di 10 centimetri e rimane praticamente identica in lunghezza andando così a migliorare lo spazio a bordo senza intaccare la maneggevolezza. Arriva anche la potente versione 35 Amg, dotata di 306 cavalli. Lo stile della nuova Mercedes GLA segue il recente corso stilistico del marchio di Stoccarda, a partire dalla mascherina del radiatore fino ai tratti decisi dell'intero corpo vettura. Equipaggiabile con cerchi in lega fino a 20 pollici e fari Multibeam Led, monta una serie di particolari pensati per proteggere la carrozzeria durante l'utilizzo offroad.

Passando alle dimensioni la nuova Mercedes GLA è lunga 4.410 millimetri (prima era 4.424), larga 1.834 (1.804), alta 1.611 (1.507) e con un passo di 2.729 mm (2.699). Anche salendo a bordo ritroviamo lo stile delle compatte Mercedes, con i due schermi offerti in tre configurazioni: la prima prevede due display da 7 pollici (17,78 cm), la seconda un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici (26 cm) e la terza una variante widescreen con due display da 10,25 pollici. La dotazione di serie include il sistema di Infotainment Mbux (Mercedes-Benz User Experience) dotato di navigazione con realtà aumentata, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, funzioni di autoapprendimento e le azioni vocali attivabili con la parola chiave “Hey Mercedes”.

Per quanto riguarda lo spazio, conducente e passeggero anteriore godono di una posizione più alta e diritta del sedile. La maggiore altezza di seduta è per entrambi di 140 mm rispetto a Classe A e di 50 mm rispetto a Classe B. Anche la visuale a 360° è stata migliorata in confronto al passato. Tra le opzioni arriva il divano posteriore che può scorrere di 14 centimetri e lo schienale può assumere una posizione più verticale, per esempio per caricare scatoloni ingombranti. Nel vano posteriore resta comunque spazio per una o due persone, dal momento che questa versione di schienale è ripiegabile nel rapporto 40:60. Lo schienale di serie è frazionabile e ribaltabile nel rapporto 40:20:40. Il vano di carico aumenta di 14 litri arrivando a 435 litri.