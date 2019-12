Suv 2020 / Mercedes GLE Coupé

Il “model year 2020” della Mercedes GLE Coupé propone linee più tese oltre che più scolpite rispetto all'attuale modello, in particolare con un anteriore che è più grintoso, soprattutto con il kit estetico della versione AMG, per la quale cambiano sia la mascherina che i fascioni laterali. In aggiunta la GLE Coupè offre ruote fino a 22” di diametro, passaruota più squadrati, mentre dietro cambiano i fanali molto più sottili e il portellone.

In generale la lunghezza cresce di 4 cm e fino a 494 cm, mentre la larghezza aumenta di 0,7 cm fino a 201 cm. Il passo che come sempre definisce la distanza fra il centro delle ruote anteriori e quelle posteriori, aumenta di 2 cm, inferiore di 6 cm rispetto alla Mercedes GLE.