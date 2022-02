Suv 7 posti / Bmw X7

La Bmw X7 unisce la dotazione di modello di fascia alta con la funzionalità garantita dagli Sports Activity Vehicle. Le impressionanti dimensioni (oltre 5,1 metri di lunghezza e 2 mt di larghezza) sono assecondate da proporzioni riuscite e collocano la X7 al vertice della famiglia di modelli Bmw X. L'allestimento standard di tre file di sedili offre spazio per sette persone, con i due passeggeri della terza fila che godono di sedili di grandi dimensioni completi di braccioli, porta bicchieri e porte Usb. La fila centrale può essere composta da due sedili comfort singoli (optional). La capienza del portabagagli può essere aumentata da un minimo di 326 a un massimo di 2.120 litri, secondo necessità. Non manca una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida a disposizione per migliorare il comfort e la sicurezza. Nel dettaglio la Bmw X7 xDrive 40d è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 515 cm, largo 222 cm, alto 181 cm con un bagagliaio da 750 a 2.120 litri. Nella versione xDrive 40d costa 98.350 euro con motore a ibrida diesel di 2.993 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 250 kW/340 cavalli ed una coppia massima di 700 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 80 litri. Le emissioni di CO2 sono di 173 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 245 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.445 kg.

Per saperne di più clicca sul listino