Suv 7 posti / Honda CR-V

Cr-¬v si presenta con passaruota ampi, linee definite e la tipica caratterizzazione del “volto” Honda data dal profilo unico del gruppo ottico anteriore. Grazie gli interventi sulle proporzioni esterne ed al passo più lungo rispetto alla precedente generazione, per la prima volta il suv Honda è disponibile anche con opzione a sette posti. Ampio e profondo il portabagagli, con un piano di carico lungo che, sfruttando il nuovo sistema di abbattimento con un solo gesto dei sedili - frazionabili nel rapporto 60:40 - consente di ottenere una superficie di carico completamente piatta ed abbastanza capiente da alloggiare una Mountain Bike con telaio da 19,5”. Di serie sull'intera gamma, oltre a numerose funzioni di sicurezza passiva, l’Honda Sensing, il pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida capace di rilevare tramite radar e video le informazioni utili ad assistere il conducente nelle situazioni di potenziale pericolo. Nel dettaglio la Honda Cr-v 1.5 Turbo Vtec manuale 2wd Elegance Navi è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 460 cm, largo 186 cm, alto 168 cm con un bagagliaio da 561 a 1.756 litri. Nella versione 1.5 Turbo Vtec manuale 2wd Elegance Navi costa 32.300 euro con motore a benzina di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 127 kW/173 cavalli ed una coppia massima di 220 Nm a 1.900 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 57 litri. Le emissioni di CO2 sono di 153 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 211 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.501 kg.

Per saperne di più clicca sul listino