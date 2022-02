Suv 7 posti / Kia Sorento

Praticità estrema grazie ai sette posti a bordo, bassi costi di esercizio ed elevata potenza i punti di forza della quarta generazione del maxi suv Kia. Disponibile sin dal lancio con motorizzazioni full hybrid e plug-in Hybrid. La nuova piattaforma dedicata ai suv di Kia, introdotta proprio con la quarta generazione di Sorento, gioca un ruolo chiave nella definizione dello spazio di bordo e dell'abitabilità di questa vettura. Il risultato è una delle vetture con la più alta capacità di carico della propria categoria. All’interno il quadro strumenti completamente digitale da 12,3” è ridisegnato con nuove grafiche e quadranti dedicati all'informazione della gestione dei flussi di energia tra i motori per le versioni ibride. Il quadro dedicato permette ai conducenti di tenere memoria dello stato di carica della batteria, nonché del flusso di energia elettrica e del motore termico a benzina. Il sistema di infotainment touchscreen da 10,25” presenta anche nuove funzionalità per consentire ai conducenti di individuare facilmente i punti di ricarica. Nel dettaglio la Kia Sorento Hev 1.6 T-Gdi At6 Awd Evolution è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 481 cm, largo 190 cm, alto 170 cm con un bagagliaio da 179 a 1.996 litri. Nella versione Hev 1.6 T-Gdi At6 Awd Evolution costa 54.500 euro con motore a ibrida benzina di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 169 kW/230 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 4.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 67 litri. Le emissioni di CO2 sono di 170 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 193 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.847 kg.

