Suv 7 posti / Mitsubishi Outlander

Outlander si presenta più curato e meglio rifinito negli interni, più efficiente e con una dotazione tecnologica al servizio della sicurezza davvero completa. Il design di Outlander abbandona le forme aggressive della Jet grille anteriore che caratterizzava tutta la produzione Mitsubishi, per sposare forme più fluide e rassicuranti, da vettura familiare. Tra le novità la motorizzazione a benzina di 2,0 litri da 150 cavalli disponibile anche con cambio cvt e trazione integrale, ma soprattutto l’efficiente versione Phev ibrida plug-in. Nel dettaglio la Mitsubishi Outlander 2.0 benzina Awd Cvt Intense è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 469 cm, largo 181 cm, alto 171 cm con un bagagliaio da 550 a 1.754 litri. Nella versione 2.0 benzina Awd Cvt Intense costa 34.200 euro con motore a benzina di 1.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 195 Nm a 4.200 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 60 litri. Le emissioni di CO2 sono di 149 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.495 kg.

Per saperne di più clicca sul listino