Suv 7 posti / Nissan X-Trail

Giunta alla terza generazione, X-Trail mantiene tutte le migliori caratteristiche dei 4x4 Nissan, coniugandole con versatilità, tecnologia ed efficienza da vera crossover. Se abitabilità e funzionalità rimangono tra le qualità più apprezzate di X-Trail (configurazioni a 5 o 7 posti), anche la scelta del tipo di trazione (2wd e 4X4) rappresenta un valore aggiunto importante. X-Trail può contare sulle più avanzate tecnologie in tema di sicurezza e infotainment con il pacchetto Safety Shield e NissanConnect con app integrate. Fari a led, portellone posteriore ridisegnato che agevola l'accesso al vano di carico e tetto panoramico apribile (optional), completano l'immagine di questa grande suv pensato per il tempo libero in famiglia. Nel dettaglio la Nissan X-Trail dCi 150 4wd Xtronic Business è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 469 cm, largo 182 cm, alto 174 cm con un bagagliaio da 550 a 1.982 litri. Nella versione dCi 150 4WD Xtronic Business costa 37.803 euro con motore a gasolio di 1.749 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 60 litri. Le emissioni di CO2 sono di 159 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.804 kg.

