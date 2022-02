Suv 7 posti / Renault Koleos

Il rinnovato suv di taglia grande Renault si presenta con un design dai tratti più decisi e un migliorato comfort degli interni, tanta tecnologia e nuovi motori. Il sistema multimediale e di navigazione R-Link 2 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, viene proposto in due formati di display: orizzontale da 7” o verticale da 8,7”. La Koleos dispone di una funzione di riconoscimento vocale tramite un comando di attivazione presente sul volante, per gestire la navigazione, la telefonia, le App, la lettura delle e-mail e la radio. Le motorizzazioni Diesel sono associate alla trasmissione automatica X-Tronic di ultima generazione che consente di selezionare manualmente la modalità di trasmissione: Trazione anteriore (4x2), Modalità Auto (4x4) con ripartizione della coppia gestita automaticamente dall'elettronica a seconda delle condizioni di guida e di aderenza (fino al 50% può essere trasmessa alle ruote posteriori) e Modalità Lock (4x4): quando il differenziale posteriore è bloccato garantisce una ripartizione 50/50 della coppia tra ruote anteriori e posteriori. Nel dettaglio la Renault Koleos Blue dCi 190 X-Tronic 4X4 Business è un suv 5 porte 5 posti lungo 467 cm, largo 184 cm, alto 167 cm con un bagagliaio da 493 a 1.707 litri. Nella versione Blue dCi 190 X-Tronic 4X4 Business costa 39.500 euro con motore a gasolio di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 380 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 60 litri. Le emissioni di CO2 sono di 150 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 198 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.770 kg.

