Suv 7 posti / Seat Tarraco

Seat è entrata nel segmento dei suv di grandi dimensioni con Tarraco, che combina design, qualità, connettività, sicurezza, stile e dinamismo ed offre una maggiore flessibilità con l'opzione a cinque o sette posti. Nell'abitacolo Tarraco coniuga spazi ergonomici con tecnologie di infotainment e connettività all'avanguardia per consentire la massima interazione tra conducente e vettura. Il sistema di infotainment prevede un display centrale da 8” che sembra sospeso sulla plancia. In dotazione anche il Seat Virtual Cockpit, con uno schermo da 10”25. La soluzione di connettività a 360° consente l'integrazione delle tecnologie Android Auto e Apple CarPlay. Tarraco è la prima Seat ad essere dotata di gesture control (in abbinamento al sistema Navigation Plus da 8”) che consente al conducente di interagire con il display con un semplice movimento della mano, senza bisogno di toccarlo. Nel dettaglio la Seat Tarraco 1.4 e-Hybrid Dsg Xcellence è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 473 cm, largo 184 cm, alto 166 cm a 610 litri. Nella versione 1.4 e-Hybrid Dsg Xcellence costa 44.600 euro con motore a ibrida benzina di 1.395 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 180 kW/245 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.550 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 47 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.868 kg.

