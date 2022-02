Suv 7 posti / Skoda Kodiaq

Kodiaq è il suv più grande a marchio Skoda con una lunghezza di 4,70 metri, con abitacolo fino a sette posti e con un bagagliaio tra i più capienti del segmento. Leggera e con sistemi di assistenza alla guida al top della categoria ed uno dei migliori coefficienti aerodinamici (Cx 0,33), Kodiaq è disponibile sia in versioni a 2 che a 4 ruote motrici e con motorizzazioni benzina e Diesel di ultima generazione che rappresentano il meglio della produzione del Gruppo per prestazioni ed efficienza. Nel dettaglio la Skoda Kodiaq 1.5 Tsi Act Dsg SportLine è un suv 5 porte 5-7 posti lungo 470 cm, largo 188 cm, alto 167 cm con un bagagliaio da 650 a 2.065 litri. Nella versione 1.5 Tsi Act Dsg SportLine costa 37.000 euro con motore a benzina di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 250 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di CO2 sono di 132 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 198 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.581 kg.

