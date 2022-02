Suv 7 posti / Volvo XC90

Volvo XC90 ha segnato l'inizio di una nuova era per la casa svedese introducendo inediti contenuti stilistici, tecnologici e motorizzazioni modulari della famiglia Drive-E. Tra i plus del grande suv premium le luci diurne a Led sagomate a “T”, il cofano ampliato, le fiancate più accentuate e cerchi in lega in diverse misure, fino a 22 pollici. Inedito anche il sistema di infotainment comandato in modo semplice ed intuitivo da un grande schermo touch collocato al centro della plancia. La gamma, completamente ibrida, prevede motorizzazioni mild hybrid Diesel e benzina e, come modello top di gamma, la versione plug-in a benzina. Nel dettaglio la Volvo XC90 Recharge plug-in hybrid T8 Awd Geartronic 7p Ins. Expression è un suv 5 porte 7 posti lungo 495 cm, largo 201 cm, alto 178 cm con un bagagliaio da 262 a 1.816 litri. Nella versione Recharge plug-in hybrid T8 AWD Geartronic 7p Ins. Expression costa 83.450 euro con motore a ibrida plug in di 1.969 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 288 kW/390 cavalli ed una coppia massima di 640 Nm a 2.200 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 57 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.182 kg.

