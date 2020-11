Suv compatti, 20 modelli entro i 4.30 metri di Simonluca Pini

La lunghezza sta diventando uno dei parametri più importanti al momento dell'acquisto di una vettura. Per chi abita in città o dispone di un box pensato per le auto del secolo scorso, anche pochi centimetri possono fare la differenza. Scopriamo ora 20 suv compatti con una lunghezza contenuta in 4.30 metri, adatti a viaggiare con tutta la famiglia e al tempo stesso ideali per trovare parcheggio.