Suv compatti 2022, anche elettrici

Molto spesso il termine suv viene associato a veicoli ingombranti, non adatti al traffico cittadino. Se questa affermazione poteva essere vera una ventina di anni fa, ovvero quando il segmento iniziò a crescere in termine di modelli e volumi, oggi non è più così. I suv compatti rappresentano una larga fetta dell'offerta, diventando così un mezzo ideale anche per essere utilizzato nel traffico cittadino. Tra i 15 suv compatti 2022 troviamo un'offerta decisamente ampia, a partire dalla possibilità di scelta tra modelli diesel, benzina, ibridi ed elettrici. Come sono stati selezionati i 15 suv compatti? Tutti hanno una lunghezza contenuta entro i quattro metri e mezzo. (Per prezzi e allestimenti fare riferimento ai configuratori ufficiali)



