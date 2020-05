Suv compatti: arriva la Baby Lexus e una raffica di modelli elettrici (anche Tesla) Il brand di lusso del Gruppo Toyota potrebbe offrire un esclusivo B-suv basata sulla Toyota Yaris Cross La BX come forse si chiamerà è destinata ai mercati europei e asiatici, non agli USA. di Corrado Canali

Subito dopo la presentazione della Toyota Yaris Cross il primo B-suv della Casa giapponese studiato in particolare per i mercati europei dove i suvvini sono la soluzione di mobilità ideale soprattutto in città, si è sparsa la voce che Lexus stesse lavorando su un proprio urban suv compatto utilizzando le stesse basi sia tecniche che funzionali della Cross. Al momento, infatti, la gamma del brand premium di Toyota offre come modello entry level la sola UX, di dimensioni compatte ma non quanto la Cross e dunque poteva esserci uno spazio per un modello ancora più piccolo che, magari, prendesse la sigla di BX.



Mercati chiave della baby Lexus l'Europa e l'Asia, niente Nord America.

Improbabile che la futura BX sia in vendita negli Usa, visto che il baby Lexus punterà esclusivamente sul Vecchio Continente oltre che sui mercati asiatici, Giappone, India e Cina in particolare. Come la Cross anche il B-suv Lexus utilizzerà l'unità full hybrid di 1.500 cc abbinato ad un motore elettrico per complessivi 116 cv di potenza massima. Anche il cambio sarà lo stesso e-CVT e la trazione di base anteriore, ma come previsto per la Cross, la baby Lexus verrà proposta anche con la trazione integrale, ma con una potenza superiore e nella variante F-Sport che da sempre identifica i modelli più grintosi del brand.



La calandra tipica di tutte le Lexus oltre ad interni in stile premium.

Powetrain a parte, la baby Lexus si distinguerà dal cugino di Toyota per un design esterno diverso. A cominciare dalla griglia frontale di tutti i modelli del brand, mentre potrebbero essere utilizzate cromature per alcuni dettagli di carrozzeria, senza contare che l'altezza da terra della BX sarà leggermente inferiore rispetto alla Yaris Cross. Quanto agli interni il modello Lexus dovrebbe ereditare dei dettagli dalla Cross a cominciare dall'infotaiment, ma offrire le soluzioni premium già viste a bordo della UX. Da definire, come anche per la B-suv Toyota i prezzi che potrebbero, tuttavia partire da meno di 30 mila euro.

Le altre B-suv in arrivo? Tutte o quasi saranno elettriche

Oltre alla baby Lexus l'offerta di B-suv è destinata a crescere con tante novità a propulsione soprattutto elettrica. Non è più un mistero che Smart nella gestione congiunta fra Daimler e i partner cinesi di Geely ha in programma di lanciare nel 2022 un B-suv EV. Lavorando con Geely, infatti, il brand accede ad ampie sinergie visto che i cinesi dispongono anche di Volvo. E' proprio dalla stretta collaborazione fra i due brand che nascerà la versione a ruote alte di Smart, il modello che mancava per aumentare le vendite rispetto ad oggi. Ma forse anche per una baby Volvo elettrica decisamente più compatta della XC40.

Mini, niente mega suv, ma un futuro modello urban suv

Alla Mini hanno già un modello a ruote alte, è la Countryman che fra l'altro è disponibile anche in una versione elettrificata plug-in hybrid. Un futuro suv di dimensioni superiore o magari a 7 posti non si adatterebbe al Dna della Mini, ma un modello più piccolo, magari a propulsione elettrica, sarebbe un'opzione interessante. Mini ha confermato che non ci sarà un'auto più piccola dell'attuale berlina a tre porte, escludendo anche la versione di produzione del Concept Rocketman datato 2011. Ma visto che non è prevista anche una Countryman più piccola, non resta che il B-suv. Se ne saprà più, forse, nel corso del 2021.