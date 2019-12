Suv compatti / Audi Q2

Audi Q2 rimane fedele all'inconfondibile single frame, ma lo interpreta in modo differente, con una forma ottagonale. La linea del tetto è quasi da coupé con il posteriore molto rastremato, mentre i fianchi sono larghi e possenti per un'immagine complessiva sportiva e dinamica, ma anche robusta e con una forte presenza su strada. All'interno dell'abitacolo si respira tutta l'atmosfera di raffinatezza tipica di Audi. I materiali e gli accoppiamenti sono impeccabili, ma non mancano tocchi che connotano il lato più giovane di Q2, come i listelli decorativi della plancia retroilluminati e abbinati al colore della carrozzeria. Tra i plus, a richiesta, sono disponibili il virtual cockpit e un head-up-display facilmente regolabile.

